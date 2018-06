Oestrich-Winkel (dpa) - Nach dem Unfall mit giftigem Industriegas in der hessischen Stadt Oestrich-Winkel ist in der Nacht zum Dienstag der giftige Stoff erneut ausgetreten. «In der Nacht ist es zu zwei kurzen Gasaustritten an dem Tank gekommen, der gestern bereits überhitzt war»,.

Das sagte eine Polizeisprecherin in Wiesbaden. Die Feuerwehr hatte den Chemikalientank zunächst auf eine ungefährliche Temperatur heruntergekühlt. «Dann stieg die Temperatur aber wieder an», so die Sprecherin. Feuerwehr und Experten waren vor Ort, um den Tank erneut zu kühlen und zu überwachen.

Nach einigen Stunden konnte am Dienstagmorgen wieder Entwarnung für die Bevölkerung gegeben werden. Die Situation sei stabil und es bestehe keine konkrete Gefahr mehr, hieß es. Die Anwohner waren zuvor wieder aufgefordert worden, in geschlossenen Räumen zu bleiben und Fenster und Türen zu schließen.

Beim Austritt von blausäurehaltigem Gas in einer Schaumstofffabrik waren am Montag neun Feuerwehrleute leicht verletzt worden. Nach Behördenangaben war die Chemikalie bei einem Ladevorgang durch ein Sicherheitsventil ausgetreten. Am späten Abend hatten die Behörden aber zunächst Entwarnung gegeben.

Blausäure ist hochgiftig. Sie hemmt die Zellatmung und führt zur inneren Erstickung.