New York (AFP) Rund 100 Demonstranten haben in New York die Einstellung einer neuen US-Fernsehshow gefordert, in der Prominente und Soldaten in militärischen Übungen gegeneinander antreten. Die Reality-Show "Stars Earn Stripes" wird präsentiert vom ehemaligen US-General Wesley Clark, zu den Teilnehmern gehört der Ehemann der früheren republikanischen Vizepräsidentschaftskandidatin Sarah Palin, Todd, sowie Muhammad Alis Tochter Leila Ali und die frühere US-Skirennläuferin Picabo Street.

