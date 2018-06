New York (AFP) Die legendäre frühere Chefredakteurin des Magazins "Cosmopolitan", Helen Gurley Brown, ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Brown sei am Montag nach einem kurzen Aufenthalt in einem Krankenhaus in New York gestorben, teilte die US-Mediengruppe Hearst Corporation, der die Zeitschrift gehört, mit. Der Konzern lobte Brown als "Legende". Sie habe mit ihren eigenen Veröffentlichungen und während der mehr als 30 Jahre als Chefredakteurin der "Cosmopolitan" weltweit die Gesellschaft beeinflusst und mit ihrem Stil das Frauenmagazin revolutioniert.

