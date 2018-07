Los Angeles (AFP) Prominente mexikanische Filmemacher haben sich einer "Friedenskarawane" angeschlossen, mit der Aktivisten um den mexikanischen Dichter Javier Sicilia derzeit gegen die US-Drogenpolitik protestieren. "Was uns eint ist der Schmerz über das, was Mexiko verloren hat: den Frieden", sagte der Regisseur Alejandro Gonzalez Iñárritu am Montag (Ortszeit) in Los Angeles, wo die "Friedenskarawane" auf der Suche nach Unterstützung von Hollywood-Künstlern Halt machte. Der Protestzug war am Sonntag im mexikanischen Tijuana gestartet und will in einem Monat Washington erreichen.

