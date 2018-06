Washington (dpa) - Die US-Regierung will Farmern Fleisch im Wert von 170 Millionen Dollar abkaufen, um die Verluste durch die anhaltende Dürre zu mildern. Das Fleisch soll dann an Hilfsprogramme für Bedürftige gehen. Das teilte das Landwirtschaftsministerium in Washington mit. Viele US-Bundesstaaten leiden seit Wochen unter starker Trockenheit. Viele Rancher verlieren Geld, weil sie ihr Vieh früher als geplant verkaufen müssen. Außerdem können sie sich die gestiegenen Preise für Futtergetreide nicht mehr leisten.

