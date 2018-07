Köln (dpa) - Sony will im boomenden Smartphone-Markt mit Computerspiel-Klassikern punkten. Ab Herbst sollen über den Dienst Playstation Mobile «Spiele-Häppchen» für Android-Geräte angeboten werden, wie Sony-Manager Jim Ryan auf einer Präsentation im Vorfeld der Gamescom in Köln sagte.

Die zumeist für die erste Generation der Playstation entwickelten Titel seien auf dafür zertifizierten Geräten verfügbar. Als neue Hardware-Partner nannte er Asus und Wikipad. Bislang hatte neben Sony nur HTC Geräte mit Playstation Mobile angekündigt. Der japanische Konzern kündigte zudem mehrere neue Titel an, mit denen er seine mobile Konsole Playstation Vita und die Playstation 3 stärken will. Die Computerspielemesse Gamescom beginnt am Mittwoch mit einem Fachbesucher- und Medientag.

Playstation Mobile - im vergangenen Jahr unter dem Namen Playstation Suite angekündigt - portiert ältere Sony-Titel, bietet aber auch anderen Entwicklern eine Plattform. Zum Start sollen 30 Titel verfügbar sein. Der Dienst ist derzeit in einem offenen Test. Über eine Zusammenarbeit rede Sony derzeit mit weiteren Herstellern, sagte Uwe Bassendowski, Chef des deutschen Playstation-Geschäfts, der Deutschen Presse-Agentur. Der japanische Konzern wird selbst über diverse Geräte Zugriff auf den Dienst bieten, unter anderem über Tablet-Computer und die mobile Konsole Vita.

Mit hochwertigen Eigenentwicklungen und einer Linie von billigen Klassikern will Sony die in die Jahre gekommene Konsole Playstation 3 stützen. Der japanische Konzern stellte fünf neue Games vor, etwa das Teenie-Horrorspiel «Until Dawn» oder die künstlerische Story «Rain». In der «Essentials»-Reihe verkauft das Unternehmen erfolgreiche ältere Titel für 20 Euro, etwa das 2008 veröffentlichte Jump'n'Run-Spiel «Little Big Planet». Auf Kinder und Familien zielt das «Wonderbook» ab - ein Zusatzgerät für die PS3, das Bücher mit Animationen und Filmen auf dem Bildschirm zum Leben erwecken soll. In Köln zeigte Sony mehrere neue Titel dafür.

Ziel dieser Schritte sei, neuen Kundengruppen zu erschließen, sagte Bassendowski: «Jeder neue Preispunkt bei Hardware und Software eröffnet uns neue Verbraucherschichten.» Dass die 2006 herausgebrachte Konsole veraltet sei, wies Bassendowski zurück. Technisch sei das Gerät noch auf der «Höhe der Zeit»: «Sie bietet alle Features, die ein Gamer haben will.» Branchenbeobachter erwarten, dass Sony 2013 einen Nachfolger präsentieren wird.

Sony stellte in Köln zudem mehrere neue Titel für seine mobile Konsole Playstation Vita vor, die seit Ende 2011 auf dem Markt ist, aber mit einem relativ schmalen Software-Angebot gestartet war. Als komplett neue Marke ist etwa das Jump'n'Run-Spiel «Tearaway» geplant, das die Macher des Erfolgstitels «Little Big Planet» entwickeln.