Berlin (AFP) Griechenlands Regierungschef Antonis Samaras wird am Freitag kommender Woche in Berlin erwartet. Nach einem Empfang mit militärischen Ehren sei ein Arbeitsessen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geplant, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch mit. Bei dem Treffen solle es "vor allem um die wirtschafts- und finanzpolitische Situation Griechenlands sowie den Stand des griechischen Reformprogramms gehen".

