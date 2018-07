Berlin (AFP) Sachsen hat laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) das leistungsfähigste Bildungssystem aller 16 Bundesländer. Danach folgen in dem am Mittwoch in Berlin vorgestellten Bildungsmonitor Thüringen, Baden-Württemberg und Bayern. Schlusslichter sind das Saarland, Berlin und Schleswig-Holstein. Der Bildungsmonitor, der vom IW im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) erstellt wird, wurde in diesem Jahr zum neunten Mal vorgelegt.

