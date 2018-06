Berlin (AFP) Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) hat sich dafür ausgesprochen, homosexuelle Paare in Deutschland auch in Sachen Adoptionsrecht Eheleuten gleichzustellen. "Wenn mehr gleichgeschlechtliche Paare Kinder haben, ist das wunderbar", schrieb die Ministerin in einem am Mittwoch vorab veröffentlichten Beitrag für das Hamburger Magazin "Stern". "Wenn zwei Menschen des gleichen Geschlechts ein Paar werden, sollte die Politik sie nach Kräften unterstützen."

