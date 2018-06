Berlin (AFP) Bundesentwicklungsminister Dirk Niebel (FDP) hat angesichts steigender Lebensmittelpreise gefordert, den Verkauf des umstrittenen Superbenzins E10 an den Tankstellen vorerst zu stoppen. Da E10 in Deutschland sowieso nie akzeptiert worden sei, "muss man überdenken, ob das der richtige Weg ist", sagte Niebel am Mittwoch dem Nachrichtensender n-tv. "Und solange man denkt, sollte man E10 aussetzen", forderte der Minister.

