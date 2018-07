Köln (AFP) Die vor zehn Jahren eingeleitete Arbeitsmarktreform hat nach Einschätzung von Arbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) den Weg in die richtige Richtung gewiesen. "Unterm Strich haben sich die Reformen am Arbeitsmarkt gelohnt - nämlich das Zusammenlegen von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe", sagte von der Leyen am Mittwoch dem Sender n-tv. "Das war ja das Prinzip: Jeder muss eine Chance kriegen auf Arbeit. Und wir sorgen für Arbeit." Heute habe Deutschland die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit in Europa. "Es hat sich also ausgezahlt für die Menschen."

