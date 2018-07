Berlin (dpa) - Entwicklungsminister Dirk Niebel fordert wegen steigender Agrarpreise und Dürren einen sofortigen Verkaufsstopp für den Biosprit E10 an deutschen Tankstellen. Die Beimischungspflicht, die die rot-grüne Regierung eingeführt habe, führe dazu, dass Menschen zu wenig Nahrung haben. Deshalb sollte man E10 jetzt aussetzen, sagte Niebel dem Fernsehsender n-tv. Gerade bei steigenden Lebensmittelpreisen könne Biosprit zu stärkerem Hunger in der Welt beitragen. Die Biospritbranche hingegen weist Vorwürfe zurück. E10 gibt es seit 2011 in Deutschland.

