New York (SID) - Super-Bowl-Champion New York Giants hat drei Wochen vor Beginn der NFL-Saison mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. In Shaun Rogers meldete sich nun ein weiterer Defensivspieler ab. Der Defensive Tackle, der erst im April zum Meister gestoßen war, fällt aufgrund der Behandlung eines Blutgerinnsels im linken Bein für die komplette Spielzeit aus.

Der 33-Jährige hatte vor Beginn des Trainingslagers der Giants rund 23 Kilo abgespeckt und kam beim Eröffnungsspiel der Vorsaison zum Einsatz. Doch dann schwoll sein linker Unterschenkel an. Im Krankenhaus wurde das Blutgerinnsel entdeckt.

"Das ist wirklich eine traurige Sache", sagte Giants-Trainer Tom Coughlin. "Die einzige Möglichkeit, das zu kontrollieren, ist die Einnahme von Blutverdünnern. Da kann man das Risiko nicht eingehen, dass es zu unentdeckten Blutungen kommt", so Coughlin.

Neben Rogers steht auch Defensivmann Martin Parker aufgrund eines Bandscheibenvorfalls die komplette Saison nicht zur Verfügung. Hinter Marvin Austin steht wegen Rückenproblemen noch ein Fragezeichen. "Ich dachte, wir seien in der Verteidigung gut aufgestellt, das ist momentan aber nicht so", sagte Coach Coughlin. Die Giants eröffnen am 5. September gegen die Dallas Cowboys die Jagd nach dem Titel.