Frankfurt/Main (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist mit einer 1:3-Niederlage in die Länderspiel-Saison gestartet. Für Argentinien trafen Lionel Messi und Angel di Maria, außerdem konnte die Mannschaft sich über ein Eigentor von Sami Khedira freuen. Für die DFB-Elf traf Benedikt Höwedes. Torwart Ron-Robert Zieler sah nach einer Notbremse schon in der 30. Minute die Rote Karte. Die deutsche Nationalmannschaft ist mit dem 1:3 erstmals seit neun Jahren mit einer Niederlage in die Länderspiel-Saison gestartet.

