München (SID) - Nationalmannschafts-Kapitän Philipp Lahm ist am Mittwoch erstmals Vater geworden. Seine Frau Claudia brachte einen Jungen zur Welt. Lahm fehlte wegen der Geburt seines Sohnes auch am Mittwochabend beim Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft in Frankfurt/Main gegen Argentinien. Bundestrainer Joachim Löw hatte auf eine Nominierung verzichtet. Zudem war der Kapitän des FC Bayern auch beim Testspiel des Rekordmeisters beim Viertligisten SV Seligenporten nicht dabei.