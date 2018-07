Wien (SID) - Dank eines Frühstarts hat die österreichische Fußball-Nationalmannschaft den letzten Härtestet vor dem Nachbarschaftsduell in der WM-Qualifikation gegen Deutschland bestanden. Das in diesem Jahr noch ungeschlagene Team des früheren Bundesliga-Trainers Marcel Koller setzte sich im Wiener Ernst-Happel-Stadion mit 2:0 (2:0) gegen die Türkei durch.

Türkei-Legionär Veli Kavlak (2.) und der Mainzer Bundesligaprofi Andreas Ivanschitz (6./Foulelfmeter) nach Foul am Stuttgarter Martin Harnik hatten die ÖFB-Auswahl früh auf die Siegerstraße gebracht.

Deutschland ist in der Qualifikation zur WM 2014 in Brasilien erster Gegner des österreichischen Teams. Das Duell der Erzrivalen findet am 11. September in Wien statt.