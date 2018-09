Hamburg (SID) - "Summer of Champions" macht Lust auf die Fußball-Bundesliga: Eintracht Frankfurts Trainer Armin Veh und seine Aufstiegself haben am vergangenen Samstag beim 4:2-Sieg im Testspiel gegen den spanischen Champions-League-Teilnehmer FC Valencia kräftig Selbstvertrauen getankt. "Ein Spiel gegen ein internationales Top-Team kurz vor dem Start der Bundesliga ist für uns und für die Fans ein gelungener Abschluss der Saisonvorbereitung", sagte Veh.

Im Rahmen der dritten Auflage der internationalen Testspiel-Serie kamen in zehn Spielen insgesamt 276.000 Anhänger in die Stadien. Darüber hinaus verfolgten 2,5 Mio. Zuschauer an den TV-Bildschirmen die Auftritte von Englands Rekordchampion Manchester United, Italiens Meister Juventus Turin und dem Starensemble des FC Barcelona.

"Tolle Mannschaften, viele Zuschauer und 34 Tore in zehn Spielen. Unsere Bilanz fällt absolut positiv aus, wir sind mit dem Ablauf insgesamt sehr zufrieden", kommentierte Olaf Bauer, Geschäftsführer des organisierenden Sportfive-Tochterunternehmens TSP - The Sports Promoters: "Die Stammgäste der Champions League sollen auch zukünftig die Stammgäste des 'Summer of Champions' sein."