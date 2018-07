Hamburg (dpa) - Die deutschen Olympioniken sind wieder in Deutschland: Sie trafen am Vormittag mit der «MS Deutschland» in Hamburg ein. Mehr als 200 der 391 in London vertretenen Athleten legten mit dem Traumschiff in der Hafencity an. Auf dem letzten Stück der Reise wurde der Olympia-Dampfer von rund 80 kleineren Booten die Elbe hinab begleitet. Ein Hamburger Shanty-Chor in traditionellen Fischerhemden empfing die Sportler mit der deutschen Nationalhymne und norddeutschen Liedern. Am Mittag soll es zum Rathaus gehen. Dort ist ein offizieller Senatsempfang geplant.

