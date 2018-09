Berlin (dpa) - Die FDP ist in einer Umfrage bundesweit wieder unter die Fünf-Prozent-Marke gerutscht. Sie kam auf 4 Prozent, einen Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche, wie das Institut Forsa im Auftrag des Magazins «Stern» und des Senders RTL ermittelte.

Die Linke verbesserte sich um einen Punkt auf 7 Prozent. Die Werte der anderen Parteien blieben in dem am Mittwoch veröffentlichten Wahltrend stabil: Die Union erzielt zum siebten Mal in Folge 36 Prozent. 26 Prozent der Wähler wollten für die SPD stimmen, 13 Prozent für die Grünen und 9 Prozent für die Piratenpartei.

Befragt wurden 2501 repräsentativ ausgesuchte Bundesbürger vom 6. bis 10. August. Die statistische Fehlertoleranz lag bei plus/minus 2,5 Prozentpunkte.