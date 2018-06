Berlin (dpa) - Fehler bei der Berechnung Tausender von Renten sind nach Angaben der Rentenversicherung abgestellt. Mehr als 150 000 Betroffene erhielten inzwischen mehr Geld aufs Konto. In den Fällen ging es um die Berücksichtigung von Ausbildungszeiten und Kinderzuschläge. «Die Rentennachzahlung ist in allen Fällen erfolgt», so die Deutsche Rentenversicherung Bund. Sie ist für knapp die Hälfte aller Renten zuständig. Es seien erforderlichen Maßnahmen ergriffen, um zu vermeiden, dass sich bei den beschriebenen Fallkonstellationen vergleichbare Fälle künftig wiederholten, so die Versicherung.

