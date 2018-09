Köln (dpa) - Die größte europäische Computerspiele-Messe Gamescom ist von heute an für alle Besucher geöffnet. Bis Sonntag erwarten die Veranstalter in Köln mehr als 250 000 Gäste. Was neu ist, können sie direkt ausprobieren. Für die Händler sind diese ersten Tester ein wichtiges Barometer fürs Weihnachtsgeschäft. Mehr als 600 Unternehmen zeigen ihre Produkte bei der Gamescom, mehr als 300 Spiele-Premieren sind angekündigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.