Berlin (AFP) Die Sterbehilfeorganisation Dignitas will vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, falls die gewerbsmäßige Suizidhilfe in Deutschland per Gesetz verboten wird. "Auf keinen Fall" werde sich Dignitas auflösen, wenn das Gesetz komme, sagte der Vorsitzende des Sterbehilfe-Vereins, Ludwig Minelli, der Berliner Tageszeitung "taz" (Donnerstagsausgabe). Dignitas war von Minelli 1998 in der Schweiz und 2006 in Deutschland gründet worden.

