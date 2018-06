Köln (AFP) Einzelhandelsgeschäfte dürfen eine Rabattmarkenaktion nicht vorzeitig abbrechen - es sei denn, sie haben zuvor in den Teilnahmebedingungen auf eine solche Möglichkeit hingewiesen. Anderenfalls handele es sich um eine Irreführung des Verbrauchers, entschied das Oberlandesgericht Köln in einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil. Die Richter gaben damit der Klage einer Verbraucherzentrale statt. (Az. 6 U 27/12)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.