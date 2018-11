Flensburg (AFP) Ein Güterzug ist in Schleswig-Holstein in eine Rinderherde gefahren und hat sechs Tiere getötet. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Bundespolizei in Flensburg in der Nacht zum Donnerstag bei dem kleinen Ort Landscheide im Kreis Steinburg im südwestlichen Schleswig-Holstein. Der Lokführer des Zuges, der aus leeren Kohlewaggons bestand, blieb unverletzt.

