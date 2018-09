Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist zu einem zweitägigen Besuch in Kanada eingetroffen. Sie wurde bei ihrer Ankunft am Mittwoch (Ortszeit) in der Hauptstadt Ottawa vom kanadischen Außenminister John Baird empfangen. Am Abend sollte sie mit Regierungschef Stephen Harper in dessen Sommerresidenz in Gatineau nahe Ottawa zusammenkommen. Die offiziellen Gespräche sind für Donnerstagvormittag geplant.

