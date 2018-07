Rüsselsheim (AFP) Der kriselnde Autohersteller Opel verhandelt derzeit mit Betriebsrat und der Gewerkschaft IG Metall über Kurzarbeit. "Ein Ergebnis der Verhandlungen ist kurzfristig zu erwarten", sagte ein Opel-Sprecher am Donnerstag. Gegenstand der Gespräche sei Kurzarbeit am Stammwerk in Rüsselsheim. Für den Standort werde aber auch über kürzere Arbeitszeiten verhandelt. Hintergrund der Gespräche sei die sich verschlechterne Lage auf dem europäischen Automarkt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.