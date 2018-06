Frankfurt/Main (AFP) Nach drei Vorfällen bei Ryanair in Spanien haben auch deutsche Piloten heftigen Druck der Fluggesellschaften beklagt. Viele Airlines übten Druck auf die Piloten aus, möglichst wenig Treibstoff zu tanken, sagte der Sprecher der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC), Jörg Handwerg, am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. "Die Piloten werden in ihren Rechten beschnitten", beklagte er. In Spanien hatten drei Ryanair-Maschinen vorzeitig landen müssen, da ihnen das Kerosin ausging.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.