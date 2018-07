Portsmouth (SID) - Der insolvente zweimalige englische Fußball-Meister FC Portsmouth hat am Donnerstag grünes Licht für die Teilnahme an der kommenden Drittliga-Saison erhalten, bangt aber weiter ums Überleben. Nachdem der frühere Klubbesitzer Balram Chainrai sein Angebot für Pompey zurückgezogen hat, verbleibt in der Unterstützergemeinschaft "Pompey Supporters' Trust" nur noch ein Kauf-Interessent für den Pokalsieger von 2008.

Wie die zuständige Football League erklärte, werde Portsmouth mit null Zählern in die Saison starten. Ein wegen der Insolvenz verhängter Zehn-Punkte-Abzug werde nur dann greifen, wenn der Klub nicht aus der Insolvenz entlassen werde.

Portsmouth war zwei Jahre nach dem Abstieg aus der Premier League und der zweiten Insolvenz binnen dreier Spielzeiten Ende April auch aus der 2. Liga abgestiegen.