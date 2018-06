Düsseldorf (SID) - Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf hat das Urteil des Sportgerichts des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) von zwei Teilausschlüssen akzeptiert. Die Düsseldorfer dürfen damit für die ersten beiden Heimspiele der anstehenden Spielzeit gegen Borussia Mönchengladbach und den SC Freiburg lediglich 30.000 Karten verkaufen - 25.000 gehen an das heimische Publikum, während ein Kontingent von 5.000 Karten für die Gastvereine vorgesehen ist.

"Mit der Akzeptanz des Urteils und der Abwägung, was eine Fortsetzung des Verfahrens noch hätte bringen können, möglicherweise auch eine Verschlechterung, wollen wir nun endlich einen Schlussstrich unter das Ganze ziehen und nach vorne blicken. Der Fußball soll jetzt wieder Thema Nummer eins sein", sagte Fortuna-Präsident Peter Frymuth.

Nach den Vorfällen im Relegations-Rückspiel gegen Hertha BSC hatte das Sportgericht den Verein im ersten Urteil zu einem Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit verurteilt, was mit unsportlichem Verhalten der eigenen Fans in fünf Fällen und dem zweimal nicht ausreichenden Ordnungsdienst begründet worden war. Nach dem Einspruch der Fortuna war das Strafmaß in einer mündlichen Verhandlung am letzten Freitag heruntergesetzt worden.