London (SID) - Die Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski und Per Mertesacker müssen beim FC Arsenal künftig auf Top-Stürmer Robin van Persie verzichten. Nach wochenlangen Verhandlungen einigte sich der englische Spitzenklub mit dem Rekordmeister Manchester United auf einen Transfer des 29-Jährigen. Dies gaben die beiden Klubs am Mittwoch bekannt. Englische Medien berichten, dass die Ablösesumme umgerechnet etwa 29 Millionen Euro betragen und der Niederländer bei seinem neuen Verein rund 250.000 Euro pro Woche verdienen soll.

Arsenals Teammanager Arsène Wenger bezeichnete den Verkauf seines Top-Stürmers an die Red Devils im Interview mit dem französischen TV-Sender TF1 als "bittere Pille", die man aber angesichts der Tatsache, dass van Persie Anfang Juli angekündigt hatte, seinen im Juni 2013 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, habe schlucken müssen.

"Wir wollten das (den Verkauf an einen Ligarivalen, d. Red.) unter allen Umständen vermeiden, aber wir konnten nicht", sagte Wenger: "Er ist ein herausragender Spieler, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe in meinem Leben nicht viele gesehen, die diese Qualität haben. Aber es gibt leider wirtschaftliche Gegebenheiten und den Willen des Spielers. Es gibt keine andere Möglichkeit, als ihn gehen zu lassen."

Am Donnerstag reiste van Persie nach Manchester, um den Vertrag auszuhandeln und sich dem Medizin-Check zu unterziehen. Die Reaktionen auf den Mega-Deal ließen nicht lange auf sich warten. Bereits im Anschluss an den 2:1-Erfolg der Engländer im Länderspiel gegen Italien am Mittwochabend in Bern hatte sich United-Spieler Michael Carrick hocherfreut über die Transfermeldung gezeigt.

"Das gibt uns einen enormen Schub für die neue Spielzeit. Er ist ein Weltklassespieler, der unseren Kader enorm verstärken wird und den Unterschied ausmachen kann", sagte der englische Nationalspieler. Auch andernorts wurde der spektakuläre Wechsel des letztjährigen Torschützenkönigs der Premier League mit viel Interesse registriert.

Der ehemalige Spieler und Trainer des FC Chelsea, Gianluca Vialli, glaubt an ein neues Traum-Duo beim 19-maligen Meister, das in die Fußstapfen von Andy Cole und Dwight Yorke treten könnte, mit denen der Verein 1999 das historische Triple gewonnen hatte. "Das ist ein richtig großer Deal für United. Van Persie und Wayne Rooney zusammen in einem Team - das ist eine wirklich aufregende Kombination. Er wird eine wichtige Neuverpflichtung in einer ohnehin bereits sehr starken Mannschaft sein", sagte der frühere italienische Nationalspieler.

Bei Arsenal, das mit dem niederländischen Nationalspieler seinen treffsichersten Angreifer verliert, könnte sich die Lücke im Sturm ausgerechnet durch einen Stürmer von van Persies neuem Verein schließen. Wie englische Medien berichten, soll Angreifer Javier Hernández auf der Wunschliste der Gunners stehen. Der Mexikaner wäre nach dem Transfer hinter van Persie, Rooney und Danny Welbeck nur die Nummer vier im Manchester-Angriff und dürfte sich mit dieser Rolle kaum zufrieden geben.