Libreville (AFP) Bei Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten sind im zentralafrikanischen Gabun nach Angaben der Opposition drei Menschen getötet worden. Die oppositionelle Partei National-Union warf den Sicherheitskräften vor, am Mittwoch mit "Brutalität" gegen die Teilnehmer eines Protest in der Hauptstadt Libreville vorgegangen zu sein. Die Partei hatte im Zentrum der Stadt zu einer Demonstration gegen den Präsidenten Ali Bongo Ondima aufgerufen, der 2009 nach einer umstrittenen Wahl die Nachfolge seines kurz zuvor verstorbenen Vaters an der Staatsspitze angetreten hatte.

