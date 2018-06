London (AFP) In der Abhöraffäre um das britische Skandalblatt "News of the World" ist der frühere Pressesprecher des britischen Premierministers David Cameron, Andy Coulson, am Donnerstag vor Gericht erschienen. Coulson und sechs weitere ehemalige Mitarbeiter des Boulevardblattes kamen zu einer kurzen Anhörung in den Westminster Magistrates Court. Sie mussten zunächst lediglich ihre Personalien bestätigen. Ein neuer Termin wurde für den 26. September vor einer höheren Instanz angesetzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.