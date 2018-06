Quito (dpa) - Diplomatischer Streit zwischen London und Quito: Die Regierung Ecuadors hat Großbritannien beschuldigt, mit einem Eindringen in die Botschaft des südamerikanischen Staates in London gedroht zu haben, in der sich Wikileaks-Gründer Julian Assange aufhält. Außenminister Ricardo Patiño sagte auf einer Pressekonferenz in Quito, die britische Regierung habe «ausdrücklich und schriftlich» mit einem Überfall gedroht, falls Assange nicht ausgeliefert werde, wie die Zeitung «El Telégrafo» berichtete. Heute will Quito seine Entscheidung über den Asylantrag von Assange bekanntgeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.