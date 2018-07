Quito (dpa) - Ecuador gewährt Wikileaks-Gründer Julian Assange Asyl. Außenminister Ricardo Patiño erklärte in Quito, man wolle Assange vor Verfolgungsrisiken in den USA schützen. Das britische Außenministerium hatte kurz zuvor angedeutet, dass Großbritannien Assange kein freies Geleit für einen Flug nach Ecuador gewähren werde. Der 41-Jährige hält sich seit Mitte Juni in der Botschaft Ecuadors in London auf. Schwedens Justiz lastet ihm Sexualdelikte an und hat deswegen einen EU-weiten Haftbefehl gegen ihn erwirkt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.