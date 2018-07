Essen (dpa) - Der Stahlkonzern ThyssenKrupp will sich vor steigende Risiken durch Cyberattacken aus dem Internet schützen und prüft den Abschluss einer entsprechenden Versicherung.

«Wir nehmen die Herausforderungen, die durch die zunehmende elektronische Vernetzung entstehen, ernst und bereiten uns durch umfangreiche Maßnahmen vor, die daraus resultierenden Risiken soweit wie möglich zu reduzieren», teilte das Unternehmen am Donnerstag in Essen mit. Im Rahmen dieses Maßnahmenpakets werde ein angemessener Versicherungsschutz geprüft, hieß es.

Nach Informationen der «Financial Times Deutschland» soll der größte deutsche Stahlkonzern an einer Police interessiert sein, die Schäden aus Cyberrisiken in Höhe von bis zu 50 Millionen Euro abdecke. Damit wolle ThyssenKrupp als erstes deutsches Großunternehmen eine eigene Versicherung gegen Produktionsausfälle durch Cyberattacken abschließen, schrieb die Zeitung am Donnerstag.