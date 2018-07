New York (dpa) - Das Ende der UN-Beobachtermission in Syrien ist nach Einschätzung von UN-Diplomaten nicht mehr aufzuhalten. Der Weltsicherheitsrat will sich heute ein letztes Mal mit der Überwachung der erhofften Waffenruhe in Syrien befassen. Das Mandat läuft am kommenden Sonntag aus. Eine Verlängerung sei nicht zu erwarten, hieß es aus diplomatischen Kreisen in New York. Die unbewaffnete Beobachtertruppe ist seit April in Syrien, von Anfang an stieß sie bei ihrer Arbeit auf Widerstand.

