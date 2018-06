Bückeburg (dpa) - In einer Kaserne im niedersächsischen Bückeburg ist eine junge Soldatin vergewaltigt worden. Sprecher von Staatsanwaltschaft und Bundeswehr bestätigten entsprechende Ermittlungen, nannten aber keine Details. Medien hatten berichtet, dass sich das Verbrechen bereits am Sonntagabend ereignet hatte. Der Täter soll sich an der jungen Frau vergangen und sie anschließend geknebelt, gefesselt in einen Spind eingeschlossen haben. Er habe ihr auch ein Handy dazu gelegt, damit sie Hilfe rufen konnte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.