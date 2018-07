DFB-Elf verliert Testspiel gegen Argentinien 1:3 - Rot für Zieler

Frankfurt/Main (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist durch ein 1:3 (0:1) gegen Argentinien erstmals seit neun Jahren mit einer Niederlage in die neue Länderspiel-Saison gestartet. Ein Eigentor vom Sami Khedira (45.+1. Minute), Lionel Messi (52.) und Angel di Maria (73.) besiegelten am Mittwochabend in Frankfurt/Main die Schlappe. Benedikt Höwedes sorgte in der 82. Minute noch für Ergebniskosmetik. Torwart Ron-Robert Zieler sah nach Notbremse schon in der 30. Minute die Rote Karte. Auch der danach von Marc-André ter Stegen gehaltene Elfmeter gegen Messi änderte am Ende vor 48 808 Zuschauern in der ausverkauften Frankfurter Arena nichts an der Niederlage.

«Bild»: Martinez-Wechsel nach München für 40 Millionen perfekt

München (dpa) - Der FC Bayern München hat nach Informationen der «Bild»-Zeitung (Donnerstag) den spanischen Fußball-Weltmeister Javier Martinez von Athletic Bilbao für eine Rekordablöse von 40 Millionen Euro verpflichtet. Damit wäre der 23 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler der teuerste Transfer der Bundesliga-Geschichte. Martinez soll der Zeitung zufolge einen Vertrag über fünf Jahre unterzeichnen. Die Bayern selbst äußerten sich am Abend zurückhaltend. Noch am Vormittag hatte Sportchef Matthias Sammer bei einer Interviewrunde erklärt, keinesfalls die von Bilbao geforderten 40 Millionen Euro zahlen zu wollen. Seit mehreren Wochen buhlt der Rekordmeister intensiv um den Leistungsträger von Bilbao.

Haas bei ATP-Masters als letzter deutscher Tennisprofi draußen

Cincinnati (dpa) - Thomas Haas ist beim ATP-Masters in Cincinnati als letzter deutscher Tennisprofi ausgeschieden. Der 34-Jährige konnte am Mittwoch in seinem Zweitrunden-Duell gegen den an Nummer sechs gesetzten Argentinier Juan Martin del Potro nur im ersten Satz mithalten, verlor das Match aber nach 1:37 Stunden mit 5:7, 2:6. Tags zuvor hatte sich Haas durch einen Dreisatz-Krimi über 3:22 Stunden gegen del Potros Landsmann David Nalbandian erst für die zweite Runde des mit 3,43 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Events qualifiziert. Vor ihm hatte bereits Florian Mayer sein Zweitrunden-Match gegen den Russen Nikolay Dawidenko mit 3:6, 3:6 verloren.

Tennis-Star Nadal sagt Teilnahme an US Open ab

Madrid (dpa) - Nach seinem Verzicht auf die Olympischen Spiele hat Tennis-Star Rafael Nadal verletzungsbedingt auch seine Teilnahme an den US Open in New York abgesagt. «Ich bin für ein solches Turnier noch nicht fit genug», schrieb der Weltranglisten-Dritte am Mittwoch auf Facebook. Die am 27. August beginnenden US Open sind das letzte Grand-Slam-Turnier dieses Jahres. Der Spanier hatte zuvor bereits auf seine Teilnahme an den Spielen in London und am ATP-Turnier in Cincinnati verzichtet, das als wichtiges Vorbereitungsturnier auf die US Open gilt.

Skispringer Wank Zweiter bei Sommer Grand Prix =

Courchevel (dpa) - Andreas Wank hat Platz zwei beim Sommer Grand Prix in Courchevel belegt. Der Oberhofer Skispringer erhielt am Mittwochabend für Sprünge von 122,5 und 125,0 Metern 270,3 Punkte. Wank lag damit nur knapp hinter dem Sieger Reruhi Shimizu. Der Japaner kam mit 128,5 und 124 Meter auf 272,7 Punkte. Dritter wurde Tom Hilde aus Norwegen (269,2/124+125). Michael Neumayer (Berchtesgaden) wurde mit 258,7 Punkten (124,5 + 121,5) Achter, Richard Freitag (Aue) verpasste als 38. nach 113 Metern den zweiten Durchgang.

Italienischer Fußballprofi beendet Hungerstreik

Rom (dpa) - Der im italienischen Fußball-Wettskandal für drei Jahre gesperrte Profi Emanuele Pesoli beendet seinen Hungerstreik. Hintergrund ist ein Treffen mit dem Präsidenten des italienischen Verbandes (FIGC), Giancarlo Abete, an diesem Freitag, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Mittwoch berichtete. Der 31-Jährige hatte sich an die Tore der Verbandszentrale gekettet und war am Samstag in den Hungerstreik getreten, um gegen die Sperre zu protestieren. Er soll in seiner Zeit beim AC Siena an Spielabsprachen beteiligt gewesen sein.

Poker um van Persie beendet: Arsenal stimmt Wechsel zu ManU zu

London (dpa) - Das wochenlange Ringen um den niederländischen Stürmerstar Robin van Persie ist beendet. Der FC Arsenal hat einem Wechsel des 29 Jahre alten Kapitäns der Gunners zum Premier-League-Rivalen und englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United zugestimmt. Das gab der Londoner Verein am Mittwochabend auf seiner Homepage bekannt. Die Ablöse liegt bei umgerechnet 29,2 Millionen Euro. Van Persie werde noch an diesem Donnerstag nach Manchester reisen, um persönliche Dinge zu klären und den obligatorischen Medizin-Check zu absolvieren. Damit hat Lukas Podolski einen hochkarätigen Konkurrenten im Angriff des FC Arsenal weniger.