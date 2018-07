Emden (dpa) - Knapp fünf Monate nach dem Mord an der elfjährigen Lena in einem Parkhaus ist die Anteilnahme in Emden nach wie vor hoch. Noch immer gingen Beileidsbekundungen und Spenden für die Familie ein, sagte Pastor Manfred Meyer. Er betreut Lenas Angehörige seit dem gewaltsamen Tod der Grundschülerin. Am kommenden Montag beginnt am Landgericht Aurich in Niedersachsen der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder. Der 18-Jährige soll Lena am 24. März in einem Parkhaus vergewaltigt und dann getötet haben. Er ist außerdem wegen versuchter Vergewaltigung an einer Joggerin angeklagt.

