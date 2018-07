Madrid (AFP) Die spanische Polizei hat auf einem Frachter drei Tonnen Kokain beschlagnahmt. Wie das Innenministerium am Mittwoch mitteilte, wurden im Zusammenhang mit dem Einsatz rund 80 Kilometer vor der Hafenstadt Cádiz am Montag 31 Verdächtige festgenommen. Sie seien sowohl auf dem Schiff als auch an Land gefasst worden. Unter ihnen seien mehrere Bulgaren, Kolumbianer und Spanier. Den Angaben zufolge sollten die Drogen von Südamerika nach Europa geschmuggelt werden. Zahlreiche Schmuggeltransporte treffen über Spanien in Europa ein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.