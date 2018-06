Memphis (AFP) Vor einem Meer aus brennenden Kerzen haben die Ex-Frau und die Tochter von Elvis Presley den Fans des vor 35 Jahren verstorbenen King of Rock'n'Roll für ihre Treue gedankt. Priscilla und ihre Tochter Lisa Marie Presley sprachen am Mittwochabend zu den Elvis-Anhängern, die sich anlässlich des Todestags zu einer Nachtwache vor dem Anwesen Graceland in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee versammelt hatten. "Ich weiß, dass dies etwas ist, womit Elvis niemals gerechnet hätte", sagte Priscilla Presley.

