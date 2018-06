Sydney (AFP) Das australische Parlament hat die Unterbringung von Asylsuchenden in ausländischen Auffanglagern gebilligt. Die regierende Labor-Partei verabschiedete die Pläne, Auffanglager in den Inselstaaten Nauru und Papua-Neuguinea wieder in Betrieb zu nehmen, am späten Donnerstagabend im Senat mit Unterstützung der konservativen Opposition. Am Mittwoch hatte bereits das Repräsentantenhaus zugestimmt.

