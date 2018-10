Sydney (AFP) Kriminelle haben in Australien die Daten von rund 500.000 Kreditkarten gestohlen und damit einen Schaden von 25 Millionen Australischen Dollar (über 21 Millionen Euro) verursacht. Unbekannte hätten die Computer von Händlern manipuliert und so Kreditkartennummern ausspioniert, teilte die australische Bundespolizei am Freitag mit. Unbestätigten Berichten zufolge handelt es sich bei den Tätern um osteuropäische Internetkriminelle. Ob sich der Betrugsfall auf Australien beschränkt, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Die Behörden leiteten Ermittlungen ein.

