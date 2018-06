New Orleans (USA/Louisiana) (SID) - Basketballprofi Brian Roberts hat den Sprung vom deutschen Double-Gewinner Brose Baskets Bamberg in die nordamerikanische Profiliga NBA geschafft. Der 26 Jahre alte Aufbauspieler unterschrieb am Donnerstag (Ortszeit) einen Vertrag bei den New Orleans Hornets. Über die Laufzeit und andere Details wurde von beiden Seiten Stillschweigen vereinbart.

Der Amerikaner, der wie in Bamberg die Rückennummer 22 tragen wird, hatte Ende Juli bereits einen Trainingsvertrag unterschrieben, schaffte nun aber endgültig den Sprung in den Kader der Hornets. "Durch meine Erfahrung in Europa hatte ich zuletzt das Gefühl, mich soweit verbessert zu haben, dass ich auf dem allerhöchsten Niveau spielen kann", sagte Roberts: "Ich wusste, dass ich in New Orleans eine gute Chance habe."

In fünf Vorbereitungsspielen in der NBA Summer League erzielte der Point Guard für seinen neuen Klub durchschnittlich 13,8 Punkte. Dabei überzeugte er Trainer Monty Williams vor allem durch seine Übersicht auf dem Feld und eine gute Trefferquote.

Roberts hatte Bamberg mit insgesamt 1517 Punkten in den vergangenen drei Jahren in der Bundesliga zu drei Meisterschaften und drei Pokalsiegen in Serie geführt. Nach P.J. Tucker (Phoenix Suns) ist er bereits der zweite Profi, der die Franken in diesem Sommer in Richtung US-Profiliga verlässt.