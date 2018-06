Bangkok (dpa) - Bei einem Brand in einem Nachtclub auf der thailändischen Ferieninsel Phuket sind am Freitag mindestens vier Menschen ums Leben gekommen.

Die Opfer waren so stark verbrannt, dass das Krankenhaus in zwei Fällen zunächst nicht wusste, ob es sich um Männer oder Frauen handelte. Die anderen beiden Opfer waren Männer, berichtete eine Krankenschwester im Pathong-Krankenhaus. Elf Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer. Einer davon war ein Franzose, der andere Thailänder.

«Wir glauben, das Feuer wurde durch eine Explosion in einem Transformator in der Nähe des Clubs ausgelöst», sagte Polizeisprecher Jiraphat Fuchanaphan. In weiten Teilen Phukets fiel nach heftigen Regenfällen am Freitagmorgen der Strom aus.

Das Feuer war gegen 04.40 Uhr Ortszeit im Obergeschoss eines der größten Nachtclubs vom Phuket ausgebrochen. Die Tiger Disco Bar am Pathong-Strand hat mehrere Bars im Erdgeschoss und eine Diskothek im ersten Stock. Sie ist ein beliebtes Ziel bei Touristen. Die Feuerwehr hatte die Flammen gegen 06.00 Uhr unter Kontrolle, berichteten Lokalmedien.