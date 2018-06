Bangkok (dpa) - Auf der thailändischen Insel Phuket sind am Morgen bei einem Brand in einer Disco mindestens vier Urlauber getötet worden. Weitere 30 Menschen wurden verletzt, berichten lokale Medien. Woher die Urlauber stammten, war zunächst nicht bekannt. Das Feuer in der «Tiger Disco Bar» war ausgebrochen, als gerade Hochbetrieb herrschte. Die Diskothek ist beliebt bei Nachtschwärmer.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.