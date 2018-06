Bangkok (dpa) - In einem bei Touristen populären Nachtclub auf Phuket ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Vier Menschen kamen ums Leben, zwei erlitten schwere Brandverletzungen und neun verletzten sich, als alle in Panik zu den Ausgängen stürzten. Nach Angaben der Polizei waren unter den Toten drei Ausländer. Das Feuer war im Obergeschoss eines der größten Nachtclubs auf Phuket ausgebrochen. Die Polizei vermutet, dass eine Explosion in einem Transformator das Feuer ausgelöst hat.

