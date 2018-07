München (AFP) Bayern will schärfer als bisher gegen einzelne Neonazis vorgehen. Seit Bekanntwerden der Mordserie des Zwickauer Neonazi-Trios trete die rechtsextremistische Szene mehr und mehr offensiv auf und distanziere sich sogar von der NPD, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Freitag bei der Vorlage des Halbjahresberichts des bayerischen Verfassungsschutz. "Manchen Neonazis ist selbst die NPD nicht radikal genug", erklärte Herrmann. "Dies alles bestärkt mich in meiner Strategie, gerade einzelne gefährliche Rechtsextremisten noch schärfer ins Visier zu nehmen."

