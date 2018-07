Berlin (AFP) Unterstützer der russischen Punkband Pussy Riot haben am Freitag vor der russischen Botschaft in Berlin demonstriert. Sechs Menschen ketteten sich aus Protest gegen die Verurteilung der drei Frauen an den Zaun der russischen Botschaft, wie ein Sprecher der Berliner Polizei mitteilte. Die Protestaktion wurde von der Polizei aufgelöst. Eine AFP-Reporterin hatte am frühen Nachmittag vermummte Demonstranten vor dem Botschaftsgebäude beobachtet.

