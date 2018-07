Quito (AFP) Der Wikileaks-Gründer Julian Assange kann nach den Worten von Ecuadors Präsident Rafael Correa "auf unbegrenzte Zeit" in der ecuadorianischen Botschaft in London bleiben. Grund sei die Weigerung der britischen Regierung, Assange nach Ecuador ausreisen zu lassen, sagte Correa am Freitag im ecuadorianischen Hörfunk. Ecuador habe Assange "diplomatisches Asyl" gewährt, und nach lateinamerikanischen Recht müsse das Land, in dem sich der Asylsuchende in der Botschaft des anderen Landes befinde, sicheres Geleit gewähren, fügte Correa hinzu.

